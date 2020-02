8:25 | 07.02.2020

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ceconomy auf ‘Underweight’ – Ziel 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) – Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf “Underweight” mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan sprach in einer ersten Einschätzung am Freitag von einem ordentlichen Zwischenbericht des Elektronikhändlers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Aktienkurs dürfte zulegen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:04 / GMT