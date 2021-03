16:24 | 16.03.2021

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf ‘Overweight’ – Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen von Woowa auf “Overweight” mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die geschäftliche Entwicklung des südkoreanischen Zukaufs sei 2020 besser gewesen als von ihm gedacht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine optimistische Haltung zur Aktie von Delivery Hero, die von der US-Bank erst frisch auf die “Analyst Focus List” gesetzt wurde./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 14:56 / GMT ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–