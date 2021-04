8:02 | 13.04.2021

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Total auf ‘Overweight’ und Ziel auf 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Bank JPMorgan hat Total SA von “Neutral” auf “Overweight” hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 51 Euro angehoben. Im vergangenen Jahr habe die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie die herausragende Widerstandsfähigkeit des Ölkonzerns in einem Abwärtszyklus abgebildet, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seitdem hinke sie der Sektorentwicklung aber trotz eines qualitativ hochwertigen Portfolios hinterher und sei dementsprechend wieder attraktiv bewertet./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 16:30 / BST ———————–

