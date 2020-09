7:49 | 15.09.2020

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Merck KGaA auf 130 Euro – ‘Neutral’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA vor einer Investorenveranstaltung von 110 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf “Neutral” belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Sparte Life Science für 2020 und darüber hinaus. Die Nachfrage nach den Produkten des Chemie- und Pharmakonzerns sei gut, nicht zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie. Die guten Aussichten spiegele der Aktienkurs aber bereits wider./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 12:23 / BST

