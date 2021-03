11:14 | 08.03.2021

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Uniper auf 33,50 Euro – ‘Overweight’

NEW YORK (dpa-AFX) – Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper nach Jahreszahlen von 33,00 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf “Overweight” belassen. Der Energieversorger habe mit soliden Resultaten die Erwartungen überwiegend übertroffen und bestätigt, dass der Ausblick auf 2021 angesichts des guten Jahresstarts konservativ erscheinen könnte, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Ziel für das operative Egbnis (Ebit) unter den Konsensschätzungen, das Nettoergebnis aber darüber. Die nahende Komplettübernahme durch den Großaktionär Fortum werde die Aktie weiter stützen./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2021 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 02:10 / GMT ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–