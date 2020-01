7:25 | 31.01.2020

ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Uber mit ‘Overweight’ – Ziel 51 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) – Die US-Bank JPMorgan hat Uber mit “Overweight” und einem Kursziel von 51 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der global führende Konzern für Fahrdienstvermittlung und Essenslieferdienste fahre in Richtung Profitabilität, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 00:15 / GMT