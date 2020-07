10:08 | 27.07.2020

ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht Apple von ‘Analyst Focus List’ – ‘Overweight’

NEW YORK (dpa-AFX) – Die US-Bank JPMorgan hat die Apple-Aktie von der “Analyst Focus List” gestrichen, aber die Einstufung auf “Overweight” belassen. Das Kursziel wurde von 365 auf 425 US-Dollar angehoben. Analyst Samik Chatterjee begründete die Entnahme des Papiers aus der Auswahlliste in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Kursanstieg in den vergangenen drei Monaten. Vor Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal erhöhte der Experte jedoch seine Prognose für den iPhone-Absatz im abgelaufenen Jahresviertel./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 01:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 02:59 / EDT