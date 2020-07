12:19 | 02.07.2020

ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt United Internet auf ‘Buy’ – Ziel 40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) – Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für United Internet nach einer virtuellen Roadshow mit dem Finanzchef auf “Buy” mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Corona-Krise habe den Telekom-Anbieter kaum belastet und es sei seiner Ansicht nach sogar eine Anhebung der Jahresziele später im Jahr möglich, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

