14:35 | 18.03.2021

ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Leoni auf 6 Euro – ‘Reduce’

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Leoni von 4,40 auf 6,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf “Reduce” belassen. Die gute Nachricht sei, dass das Management bislang seine Versprechen halte, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die schlechte Nachricht sei aber, dass die Früchte davon vom Marktumfeld abhängig seien. Der Autozulieferer werde weiter Geld verbrennen und so sei ein Kapitalschritt alles andere als vom Tisch./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–