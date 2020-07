8:45 | 01.07.2020

ANALYSE-FLASH: Mainfirst startet LPKF Laser mit ‘Buy’ – Ziel 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) – Mainfirst hat LPKF mit “Buy” und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Spezialmaschinenbauer profitiere wegen technologischer Innovationen von im Vergleich zu seinen Endmärkten überdurchschnittlichen Wachstumsraten, schrieb Analyst Florian Pfeilschifter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele von LPKF bis 2024 hält er zwar für ambitioniert, aber erreichbar./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2020 / 11:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2020 / 11:46 / EDT