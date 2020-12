9:16 | 09.12.2020

ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Siemens Healthineers doppelt auf ‘Overweight’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Siemens Healthineers um gleich zwei Stufen von “Underweight” auf “Overweight” hochgestuft. Analyst Michael Jüngling bezeichnete die Aktie des Herstellers von Gesundheitstechnik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als “Top Pick” für 2021 und passte das Kursziel von 37 auf 46,40 Euro nach oben an. Das ehemals negative Votum habe lange Bestand gehabt, mittlerweile sei die Bewertung der Aktie aber ansprechender. Er sieht einige positive Kurstreiber am Horizont./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 04:07 / GMT

