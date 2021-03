8:04 | 24.03.2021

ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet Orsted mit ‘Outperform’ – Ziel 1250 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Investmentbank Oddo BHF hat Orsted mit “Outperform” und einem Kursziel von 1250 dänische Kronen in die Bewertung aufgenommen. “Einmal ein Visionär, immer ein Visionär”, betitelte Analyst Louis Boujard eine am Mittwoch vorliegende Studie. Der dänische Hersteller seegestützter Windkraftanlagen habe sich dank seiner Erfahrungen vor die Konkurrenten gesetzt. Nun wage sich das Unternehmen in den USA in das Geschäft mit Windkraftanlagen an Land vor. Geografisch seien die Aktivitäten des Unternehmens gut ausbalanciert mit Anlagen an der Ostküste der USA, im nördlichen Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Eine starke Kontrolle über sämtliche Teile der Wertschöpfungskette könne nicht jeder Hersteller vorweisen, dieser Aspekt dürfte Orsted in zukünftigen Ausschreibungen von Projekten zugute kommen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 18:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 18:14 / MEZ