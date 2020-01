12:03 | 17.01.2020

ANALYSE-FLASH: Pareto senkt Hella auf ‘Hold’ – Ziel hoch auf 47 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Pareto Securities hat Hella von “Buy” auf “Hold” abgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 47 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kursrally sei das Aufwärtspotenzial der Aktie nun begrenzt, begründete Analyst Tim Schuldt sein neues Votum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den soliden Kennziffern des Autozulieferers habe er aber seine Prognosen leicht erhöht. Das neue Kursziel reflektiere auch eine gestiegene Branchenbewertung./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

