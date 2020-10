23:14 | 16.10.2020

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf ‘Sector Perform’ – Ziel 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) – Das Analysehaus RBC hat die Aktie der Commerzbank vor Quartalszahlen auf “Sector Perform” mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Analystin Anke Reingen erwartet laut einer am Freitag vorliegenden Studie erst im kommenden Jahr eine Aktualisierung der Unternehmensstrategie. Ihre Schätzungen billigten dem Institut aber bereits eine bessere Kostenkontrolle zu./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 16:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 16:02 / ET