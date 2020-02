8:03 | 12.02.2020

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für RWE auf 36 Euro – ‘Outperform’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für RWE von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf “Outperform” belassen. Bei dem Energiekonzern sei es an der Zeit, um sich auf dessen Wachstumsstrategie im Bereich der Erneuerbaren Energien zu konzentrieren, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im März werde hierbei zu einem wichtigen Ereignis. Das höhere Kursziel begründete er auch mit den Kompensationen für den Kohleausstieg in Deutschland./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 17:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 00:15 / ET ———————–

