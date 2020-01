11:26 | 08.01.2020

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für UBS auf 14,50 Franken – ‘Sector Perform’

NEW YORK (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 13,50 auf 14,50 Franken angehoben und die Einstufung auf “Sector Perform” belassen. Die Zielerhöhung reflektiere höhere Annahmen für das verwaltete Vermögen der Bank, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Branche rechnet sie mit einer vergleichsweise soliden Entwicklung des Investmentbanking im Schlussquartal 2019, was aber auch an niedrigen Vorjahreswerten liege. Grundsätzlich präferiert die Expertin eher US-Investmentbanken. In Europa habe aber die UBS das Zeug, sich mit Blick auf die anstehende Bilanzsaison besser zu entwickeln als die Aktien der Konkurrenz./mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:15 / ET ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–