7:19 | 18.03.2020

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Siltronic auf ‘Buy’ – Ziel runter auf 73 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) – Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic nach den Kursverlusten infolge der Coronakrise von “Neutral” auf “Buy” hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Francois-Xavier Bouvignies aber von 91 auf 73 Euro, da der Absatz und die Verkaufspreise unter der Viruskrise litten. Mittlerweile sei ein Einbruch der durchschnittlichen Markterwartung für den operativen Gewinn um 40 bis 60 Prozent in den Kurs eingearbeitet, was ihm zu viel erscheine, schrieb Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem überzeuge der Zulieferer für Chipkonzerne mit einer starken Bilanz. Die Coronakrise könnte auch dazu führen, dass die Kapazitäten der Waferbranche langsamer ausgebaut würden, was mittelfristig für die Verkaufspreise gut wäre./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT