11:29 | 06.04.2020

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Commerzbank auf 3,60 Euro – ‘Neutral’

ZÜRICH (dpa-AFX) – Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 5,70 auf 3,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Neutral” belassen. Der tiefe Aktienkurs könnte ein Indiz sein für Sorgen vor einer Kapitalerhöhung und vor einer sinkenden oder gar negativen Kapitalrendite (ROTE), schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts erheblicher Unsicherheiten in vielerlei Hinsicht habe er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2022 deutlich gekürzt./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT