12:05 | 15.07.2020

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Deutsche Börse auf ‘Sell’ – Ziel 145 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) – Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Börse von “Hold” auf “Sell” abgestuft, das Kursziel aber von 143 auf 145 Euro angehoben. Die Bewertung der Papiere erscheine nach ihrem guten Lauf inzwischen zu hoch, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für das zweite Quartal mit geringerer Wachstumsdynamik bei dem Börsenbetreiber./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–