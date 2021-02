9:05 | 01.02.2021

APA ots news: Allianz startet mit neuer Gesundheitsversicherung

Wien (APA-ots) – * Gesundheitsförderung, Vorsorge, Prävention und Telemedizin im

Fokus

* Breites Leistungsangebot für physische und mentale Gesundheit

* Übersichtliche Paketlösungen – einfache und rasche Abwicklung Mit einer neuen umfassenden Gesundheitsversicherung trägt die Allianz

ab sofort dem Gesundheitsbewusstsein der Österreicherinnen und

Österreicher verstärkt Rechnung. Dieses ist in Corona-Zeiten deutlich

gewachsen. “Meine Gesundheitsversicherung” ist eine

Versicherungslösung der modernsten Generation und fokussiert neben

den klassischen Sparten Sonderklasse und Wahlarzt insbesondere auf

die Bereiche Prävention, Telemedizin und mentale Gesundheit. Zur

Auswahl stehen drei Pakete, die sich danach unterscheiden, wie viele

Risiken sie abdecken: vom preislich attraktiven Einsteigerpaket

“Comfort” über “Extra” bis hin zu einer alle Risiken umfassenden

“Max”-Variante. Wie eine aktuelle Allianz Umfrage aufzeigte, rückten neben dem

Bewusstsein für das physische Wohlbefinden zuletzt auch die Themen

Vorsorge und mentale Gesundheit immer stärker in den Vordergrund.

Entsprechend wurde auch die neue Gesundheitsversicherung

ausgerichtet, wie Christoph Marek, Vorstand der Allianz Österreich,

erklärt: “Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Als

Gesundheitsversicherer setzen wir daher alles daran, einerseits die

optimale Versorgung im Problemfall sicherzustellen, andererseits die

Erhaltung der Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden bestmöglich zu

fördern. Ganzheitlich, so einfach wie möglich und auf höchstem

Niveau”. Zwtl.: Medizinische Hilfe – einfach, schnell und digital Für die einzelnen Schwerpunktbereiche holte die Allianz

profilierte Partner mit ins Boot. So steht via Medi24 die digitale

Gesundheitsassistentin “Emma” zur Verfügung, die medizinische Hilfe

rund um die Uhr per Whatsapp, Telegram oder Webchat leicht zugänglich

macht: Der auf Artificial Intelligence basierende “Symptom Checker”

klärt Krankheitssymptome ab und informiert über die Dringlichkeit

einer Arztkonsultation, “Doctor Chat” bietet eine medizinische

Sofortberatung via Chat und “Medical Hotline” ermöglicht eine

persönliche Beratung per Telefon. Zwtl.: Ganzheitliche Vorsorge Neue Wege geht “Meine Gesundheitsversicherung” auch in Sachen

Vorsorge. Nur jede/r Zweite nutzt regelmäßig das Angebot von

Vorsorgeuntersuchungen – mit ihrem Angebot möchte die Allianz einen

Beitrag leisten, diese Quote erhöhen. In Zusammenarbeit mit Health

Strategy können Kundinnen und Kunden von umfassenden Vorsorgechecks

profitieren: Nach medizinischer Gen-Analyse, Ganzkörpermessung und

Herz-Kreislauf-Check folgt im ausführlichen Arztgespräch der

individuelle Gesundheitsplan mit Empfehlungen zur Stärkung des

Immunsystems sowie ein Ernährungs-, Bewegungs- und Entgiftungskonzept

samt Anti Aging-Empfehlungen. Zwtl.: Mentale Gesundheit sicherstellen Deutlich wurde durch die jüngsten Umfragezahlen auch die mentale

Belastung, der viele Menschen in Corona-Zeiten ausgesetzt sind: Rund

zwei Drittel fühlen sich müde und schlapp oder gestresst und

angespannt. Um die mentale Gesundheit zu stärken, bietet die neue

Gesundheitsversicherung der Allianz daher auch sofortige,

unkomplizierte 24/7-Unterstützung durch Instahelp, die Plattform für

psychologische Online-Beratung, an. Und mit einem optionalen

Versicherungs-Baustein kann man sich über Angebote von Emotion

zusätzlich mit neuer Energie aufladen – sei es durch

Wellness-Aufenthalte, Fitness-Kurse, Massagen oder

