10:19 | 06.04.2021

APA ots news: COVID-19-Pandemie belastet das Jahresergebnis 2020 der…

APA ots news: COVID-19-Pandemie belastet das Jahresergebnis 2020 der österreichischen Banken Wien (APA-ots) – Die österreichischen Kreditinstitutsgruppen und

Einzelkreditinstitute erzielten im Jahr 2020 ein Jahresergebnis in

der Höhe von 3,7 Mrd EUR und verzeichneten im Vorjahresvergleich

einen Rückgang von 3,0 Mrd EUR. Während im operativen Geschäft die

COVID-19-Pandemie nicht sichtbar ist – das Betriebsergebnis ist

nahezu gleichgeblieben -, ist der starke Einbruch im Jahresergebnis

im Ausmaß von knapp 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorrangig auf

einen, der COVID-19-Pandemie geschuldeten, stark erhöhten

Wertminderungs- und Rückstellungsbedarf zurückzuführen. Gleichzeitig

konnte von den österreichischen Banken jedoch im Geschäftsjahr 2020

durch einbehaltene Gewinne und Neuemissionen die historisch stärkste

Kapitalausstattung mit Eigenmitteln in der Höhe von 94,3 Mrd EUR

erzielt werden. Die aggregierten Betriebserträge lagen im Jahr 2020 um 1 Prozent bzw.

247 Mio EUR unter dem Vorjahreswert. Negativ auf die Betriebserträge

wirkte sich einerseits der Rückgang des Handelserfolgs und des

Bewertungsergebnisses (-528 Mio EUR) sowie der Rückgang bei den

Dividendenerträgen (-187 Mio EUR) aus. Das aggregierte Betriebsergebnis ist um 0,5 Prozent bzw. 44 Mio EUR

leicht zurückgegangen. Dies ist vorrangig auf die gesunkenen

aggregierten Betriebserträge zurückzuführen. Positiv auf das

aggregierte Betriebsergebnis wirkte sich hingegen der Rückgang bei

den Verwaltungs- und sonstigen Aufwendungen (-118 Mio EUR) und bei

den Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen

Vermögenswerten und Sachanlagen (-85 Mio EUR) aus. Insgesamt wurde ein Rückgang beim aggregierten Jahresergebnis nach

Steuern und Minderheitenanteilen um 3,0 Mrd EUR bzw. 45 Prozent

verzeichnet. Neben dem gesunkenen Betriebsergebnis belastet vor allem

der Anstieg der Wertminderungen (bspw. Wertberichtungen für Kredite

und Forderungen sowie Rückstellungen für erteilte Zusagen und

Garantien) iHv 2,9 Mrd EUR und der gesunkene Gewinn aus nicht voll-

oder quotenkonsolidierten Tochterunternehmen (-532 Mio EUR) das

Jahresergebnis. Der Anstieg in den Wertminderungen ist größtenteils

auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

zurückzuführen. Diesen Entwicklungen begegnen die österreichischen

Kreditinstitutsgruppen und Einzelkreditinstitute mit einer

aggregierten Eigenmittelausstattung auf Rekordhoch. Zum Jahresende

2020 erreichten sie aggregierte Eigenmittel in Höhe von 94,3 Mrd EUR,

die aggregierte Gesamtkapitalquote betrug 19,5 Prozent und die harte

Kernkapitalquote 16,1 Prozent. Diese solide Entwicklung stützte sich

wesentlich auf eine restriktive Ausschüttungspolitik und die

erfolgreiche Platzierung von Instrumenten des zusätzlichen

Kernkapitals. Trotz dieser Ausgangslage die Eigenmittel betreffend ist weiterhin

Vorsicht geboten, da mit dem Ende der staatlichen Hilfsmaßnahmen ein

Anstieg der Kreditausfälle zu erwarten ist. Frühestens dann werden

die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie auf den Finanzsektor

sichtbar werden. Hinweis:

Das angeführte aggregierte Jahresergebnis nach Steuern und

Minderheitenanteilen des Jahres 2020 in Höhe von 3,7 Mrd EUR basiert

auf den zum Zeitpunkt der Analyse vorliegenden aufsichtsstatistischen

Meldedaten. Aus dem Vergleich zu den von Bankprüfern geprüften

IFRS-Jahresabschlüssen, die zum aktuellen Zeitpunkt erst vereinzelt

vorliegen, können sich noch Änderungen ergeben. Ein Hinweis auf die

geprüften Daten des Jahres 2020 erfolgt im Rahmen der

Presseaussendung zum 1. Halbjahr 2021. Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Statistik Hotline

(+43-1) 404 20-5555

statistik.hotline@oenb.at

http://www.oenb.at Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0048 2021-04-06/10:13