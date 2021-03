10:25 | 12.03.2021

APA ots news: Die neue MyLife Kids Watch von Drei verbindet Eltern mit…

APA ots news: Die neue MyLife Kids Watch von Drei verbindet Eltern mit ihren Kindern – BILD Wien (APA-ots) – * Smartwatch für Kids mit GPS-Standort, SOS-Knopf und

Telefonie-Funktion.

* Für Sprachnachrichten, SMS und Videocalls.

* Perfekt für Kinder ab 6 Jahren, bei Drei bereits ab 59 Euro. Für Eltern, die ihren Kindern noch kein Smartphone kaufen möchten

und eine intelligente Ersatzlösung suchen, hat Drei das ideale

Ostergeschenk: die MyLife Kids Watch.

Die TCL Movetime Family Watch Kids MT40 verbindet die wichtigsten

Vorteile eines Handys mit zusätzlichen Sicherheitsoptionen wie

Sicherheitssensor, SOS-Funktion und Tracking für Eltern. Die MyLife

Kids Watch eignet sich für Sprachnachrichten, Video Calls und SMS.

Kinder können mit der Uhr Fotos machen und diese mit Familie und

Freunden teilen. Für Sportskanonen bietet die wasserdichte MyLife

Kids Watch sogar einen Fitness Tracker. Die Smartwatch funktioniert

in der gesamten EU. Ab 59 Euro bei Drei, mit passendem Tarif um 5 Euro/Monat.

Die MyLife Kids Watch ist zum Startpreis von 59 statt 69 Euro

(solange der Vorrat reicht) überall, wo es Drei gibt und auf

[www.drei.com] (http://www.drei.com/) erhältlich. Kombiniert wird sie

mit dem MyLife Kids Watch Tarif mit 1.000 Min/ 500 SMS/ 1 GB um 5

Euro/ Monat mit 12 Monatsbindung. Das Aktivierungsentgelt beträgt

9,90 Euro. Die Funktionen der MyLife Kids Watch in Rosa und Blau im

Überblick: * GPS Ortung in Echtzeit

* 4G-fähig

* Telefonieren über die Uhr

* Sprachmitteilungen versenden und empfangen

* Textnachrichten empfangen

* Auswahl digitales / analoges Ziffernblatt

* Schulmodus

* SOS Funktion

* spritzwassergeschützt

* Aufenthaltsbereich einstellbar

* integrierte Kamera

* Schrittzähler

* Kalorienzähler

* Farb-Touchscreen

* Nano-SIM-Karten Slot

* App auf Deutsch für Android / iOS

* Nutzername & Passwort veränderbar

* verschlüsselte Kommunikation

* Datensicherheit durch deutsche Server

* keine Abhörfunktion Mehr auf [https://www.drei.at/mylife-kidswatch]

(https://www.drei.at/mylife-kidswatch) Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

“3Scandinavia & Austria” Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im

ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund

3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei

mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das

leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das

erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

