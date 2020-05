10:08 | 05.05.2020

APA ots news: Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat FMA-Vorstand Helmut Ettl zum Co-Vorsitzenden des Beratungsgremiums Proportionalität ernannt Wien (APA-ots) – Die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA (European

Banking Authority) mit Sitz in Paris hat FMA-Vorstand Helmut Ettl zum

Co-Vorsitzenden ihres “Beratungsausschuss Proportionalität” ernannt.

Dieses Gremium setzt sich aus Vertretern der EBA, der Europäischen

Zentralbank (EZB), nationaler Aufsichtsbehörden sowie als Beobachter

der “Banking Stakeholder Group” zusammen. Beim Prinzip der

Proportionalität geht es darum, dass Umfang und Tiefe von Regulierung

und Aufsicht der Komplexität und dem Risikogehalt eines

Geschäftsmodells angemessen sein müssen. Insbesondere hat das Komitee

die Berücksichtigung des Prinzips der Proportionalität im jährlichen

Arbeitsprogramm der EBA zu prüfen und zu überwachen, einschlägige

Reviews zu erstellen und das Aufsichts- sowie das Managementgremium

der EBA in allen Fragen der proportionalen Gestaltung und Anwendung

von Regularien zu beraten. “Ich verstehe die Wahl zum Co-Vorsitzenden als Anerkennung für die

österreichische Aufsicht, die das Thema Proportionalität in

Regulierung und Aufsicht des Finanzmarktes durch eine Vielzahl von

Initiativen erst auf die europäische Tagesordnung gebracht hat. Ein

Thema, das angesichts der klein- und mittelbetrieblich strukturierten

Wirtschaft in Österreich – auch auf dem Finanzmarkt – besondere

Bedeutung hat. Ein Radarsystem, das für einen Hochseedampfer sinnvoll

ist, kann für ein Binnenschiff nutzlos sein und dieses sogar zum

Kentern bringen,” so Ettl. Rückfragehinweis:

