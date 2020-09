11:18 | 10.09.2020

1.Quartals zu großen Teilen auf Wien (APA-ots) – Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 30. Juni 2020

Vermögenswerte[1] im Volumen von 187,2 Mrd., ein Plus von 12,9

Mrd. oder +7,4% im Vergleich zum Ultimo des 1.Quartals 2020. Sie

konnte damit den massiven Rückgang durch die wirtschaftlichen

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im 1. Quartal (- 20,7 Mrd.) zu

großen Teilen wieder wettmachen und lag damit nur mehr um -4% oder

7,8 Mrd. unter dem historischen Höchststand von 195 Mrd. zum

Jahresultimo 2019. Zum Ende des 2. Quartals entfielen 104,9 Mrd.

des Fondsvolumens auf Alternative Investmentfonds (AIF) und 82,3

Mrd. auf “Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren” (OGAW).

Langfristige erhöht sich dabei der Anteil des von AIF gehaltenen

Vermögens im Vergleich zu jenem in OGAW. Dies geht aus dem heute

veröffentlichten FMA-Bericht “Asset Management im 2.Quartal 2020”

hervor. Konservativ und nachhaltig Gegliedert nach Veranlagungsstrategie wurde das Fondsvermögen zum

Stichtag wie folgt verwaltet: Mischfonds 82,2 Mrd. (+7,5% oder +

5,7Mrd. im Vergleich zum Vorquartal / – 1,3 Mrd. oder – 1,6% im 1.

Hj. 2020), Rentenfonds 60,5 Mrd. (+6,0% o. + 3,4 Mrd. / – 1,6

Mrd. o. -2,6%), Aktienfonds 28,2 Mrd. (+15,6% o. + 3,8 Mrd. / –

4,8 Mrd. o. -14,4%), Immobilienfonds 9,6 Mrd. (+1,5% o. + 144

Mio. / + 171 Mio. o. +1,8%), kurzfristige Rentenfonds 5,8 Mrd.

(-2,0% o. – 120 Mio. / – 228 Mio. o. – 3,8%), Private Equity

Fonds 0,6 Mrd. sowie sonstige Fonds 0,4 Mrd. Die Erholung des

Fondsvermögens der einzelnen Kategorien resultiert insbesondere aus

Kurswertgewinnen sowie zum Teil aus Nettomittelzuflüssen. Obwohl die Zahl der Österreichischen Nachhaltigkeitsfonds gemäß

dem Umweltzeichen 49 (UZ49) im abgelaufenen Halbjahr mit +/- 77 in

etwa gleichblieb, erwiesen sich diese auch in der Covid-19-Krise

bisher besonders stark: ihr Fondsvermögen stieg von 10,5 Mrd. Ende

2019 (2018: 5,8 Mrd.) auf 10,7 Mrd. Ende 1. Quartal und 12,5 Mrd.

Ende 2. Quartal, ein Plus von 18,2% allein im ersten Halbjahr.

Derartige Fonds machen bereits fast 6,7% des gesamten verwalteten

Fondsvermögens aus. Die Zahl der in Österreich zum Vertrieb notifizierten

ausländischen Fonds steigt seit Jahren beständig, auch die derzeitige

Krise konnte den Trend nicht aufhalten: Waren es zum Jahresultimo

2014 6.382 (6.110 OGAW und 272 AIF) so betrug die Zahl am 30. Juni

2020 bereits 9.135 (7.567 OGAW, 1.568 AIF). Allein im 1. Halbjahr

2020 ist die Zahl der notifizierten ausländischen Fonds um 277

angestiegen. Gemanagt wurden die österreichischen Fonds zum Stichtag 30.6.2020

von 14 österreichische Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und 52

Alternative Investmentfonds Managern (AIFM). Zusammen betreuten diese

2.025 Fonds (1.112 AIF und 913 OGAW), um 6 weniger als zum

Jahresultimo 2019. Gegliedert nach Veranlagungsstrategie handelte es

sich dabei um 1.116 Mischfonds, 436 Rentenfonds, 329 Aktienfonds, 54

kurzfristige Rentenfonds, 31 Private Equity Fonds, 18 Immobilienfonds

sowie 41 sonstige Fonds. Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website

* * * [1] Gemessen am Net Asset Value (NAV)

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

