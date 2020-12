11:36 | 22.12.2020

APA ots news: FMA setzt die Empfehlungen des EU-Systemrisiko-Rates ESRB zur…

APA ots news: FMA setzt die Empfehlungen des EU-Systemrisiko-Rates ESRB zur Ausschüttungspolitik angesichts der COVID-19-Krise um Wien (APA-ots) – Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) wird die

Empfehlungen des EU-Systemrisiko-Rates ESRB zur Ausschüttungspolitik

angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

bei den von ihr beaufsichtigten Unternehmen konsequent um- und

durchsetzen. Der ESRB empfiehlt mit seinem vorigen Freitag

veröffentlichten Beschluss vom 15.02.2020 allen Banken und

Versicherungsunternehmen angesichts der noch bevorstehenden großen

Herausforderungen durch die wirtschaftlichen Folgen der

COVID-19-Pandemie von Ausschüttungen Abstand zu nehmen (etwa keine

Dividenden auszuschütten oder unwiderrufliche Beschlüsse zur

Ausschüttung zu fassen; keine Rückkäufe eigener Aktien durchzuführen

oder unwiderruflich zu beschließen; keine Verpflichtung einzugehen,

variable Gehaltsbestandteile an Führungskräfte, welche berufsbedingt

wesentliche Risikopositionen eingehen können, auszuschütten). Dies

gilt insbesondere dann, wenn diese Ausschüttung möglicherweise Höhe

oder Qualität der Eigenkapitalausstattung beeinträchtigt. Eine

Ausschüttung sei nur dann möglich, wenn das Unternehmen dabei

äußerste Vorsicht walten lässt und dadurch eine von der zuständigen

Aufsichtsbehörde sehr konservativ zu setzende Kapitalanforderung

nicht unterschritten wird. Diese Empfehlung des ERSB gilt bis 30. September 2021 und

entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der Europäischen

Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der Europäischen Aufsichtsbehörde für

Versicherungen und betriebliche Altersvorsorgesysteme (EIOPA) sowie

der Bankenaufsichtsbehörde der Euro-Zone, des Einheitlichen

Aufsichtsmechanismus (SSM). Sie hat zum Ziel, sicherzustellen, dass

diese Finanzdienstleister stets über genügend Eigenkapital verfügen,

um auch systemische Risiken eindämmen, und die wirtschaftliche

Erholung auch bei weiteren ökonomischen Schocks unterstützen zu

können. Ausschüttungen nur, wenn strengste Voraussetzungen erfüllt sind Der ESRB anerkennt zwar ausdrücklich die Bedeutung angemessener

Ausschüttungen, damit Finanzdienstleister auch künftig Kapital am

Markt aufnehmen können. Er empfiehlt aber gleichzeitig den

zuständigen Behörden bei der Festlegung der dem individuellen Risiko

angemessenen Kapitalausstattung zu berücksichtigen, dass die

wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die

Zahlungsfähigkeit vieler Unternehmen und privater Haushalte

erschüttern und untergraben wird. Weiters hält der ESRB fest, dass

dennoch vorzunehmende Ausschüttungen signifikant unter dem Niveau

liegen, das in den Jahren vor COVID-19 üblich war sowie, dass

überdies die Besonderheiten und unterschiedlichen Betroffenheiten der

einzelnen Sektoren angemessen berücksichtigt werden. “Angesichts der nach wie vor hohen Risiken durch die

wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie sowie der besonderen

Herausforderungen vor denen auch die österreichische Finanzwirtschaft

steht, unterstützen wir die Empfehlungen des europäischen

Systemrisiko-Rates ESRB vollinhaltlich und werden diese konsequent

um- und durchsetzen,” so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard

Müller. Es sei besonders wichtig, dass die Finanzdienstleister

Risiken in ihren Büchern proaktiv identifizieren und bevorsorgen.

“Die Finanzdienstleister müssen sich möglichst früh darauf

vorbereiten, dass mit dem Auslaufen der staatlichen Hilfs- und

Stützprogramme jene Risiken, die die Zahlungsfähigkeit der

Unternehmen und privaten Haushalte untergraben auch auf sie

durchschlagen werden,” halten Ettl und Müller fest. Und die

wichtigste präventive Maßnahme dazu sei es, Höhe und Qualität der

Eigenkapitalausstattung zu stärken, zumindest aber nicht durch

Ausschüttungen zu schwächen. ESRB-Empfehlungen auch auf Pensionskassen und BVKs anzuwenden In diesem Sinne wird die FMA die ESRB-Empfehlungen auch auf die

davon nicht direkt erfassten, aber ihrer Aufsicht unterstehenden

Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) anwenden. Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

MMag. Annemarie Bauer, Bakk.

+43/(0)1/24959-6007 Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0091 2020-12-22/11:31