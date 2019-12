10:09 | 27.12.2019

Wien (APA-ots) – Österreichs Finanzmarktsaufsichtbehörde (FMA) und die

Oesterreichische Nationalbank (OeNB) werden die Schwerpunkte in der

Bankenaufsicht im Jahr 2020 auf die Themen Digitalisierung,

Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, Governance und

Krisenfestigkeit (inklusive Nachhaltigkeit der Kreditvergabe) der

Kreditinstitute legen: * Digitalisierung und damit verbundene IT-Risiken gewinnen immer

stärker an Bedeutung. Ein Schwerpunkt der Vor-Ort-Prüfungen in der

Bankenaufsicht wird daher auch im Jahr 2020 im Bereich der

Überprüfung von IT-Risiken – etwa IT-Sicherheitsrisiken und

Cybersicherheit – liegen. Darüber hinaus werden IT-Risiken im

jährlichen aufsichtlichen Überprüfungsprozess (Supervisory Review and

Evaluation Process, SREP) berücksichtigt und im strukturierten Dialog

behandelt.

* Neue technische Möglichkeiten führen zu einer Weiterentwicklung

der Geschäftsmodelle der Banken und zum Markteintritt neuer Player

auf dem Bankenmarkt. Die österreichische Bankenaufsicht wird daher

die Auswirkungen von Geschäftsmodellanpassungen evaluieren und daraus

resultierende Erkenntnisse ebenfalls im SREP berücksichtigen. Darüber

hinaus wird der enge Kontakt mit der österreichischen

Fintech-Landschaft weitergeführt.

* Eine starke Governance – also die Grundsätze der

Unternehmensführung – ist wichtig für einen sauberen und stabilen

Finanzmarkt. Die Bankenaufsicht wird somit im Jahr 2020 die

Governance der Kreditinstitute prüfen – insbesondere sollen durch

diese Maßnahme interne Kontrollfunktionen wie Innenrevision und

BWG-Compliance gestärkt werden. Zusätzlich wird ein Fokus auf

Datengovernance, Datenqualität und Konsistenz in der Datenaggregation

gelegt. Zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Governance in

Kreditinstituten im Jahr 2020 werden Workshops abgehalten.* Um die

Krisenfestigkeit der österreichischen Banken zu stärken, werden FMA

und OeNB weiterhin den konsequenten Abbau von notleidenden Krediten

(Non-Performing Loans, NPLs) überwachen und entsprechende

NPL-Abbaustrategien aktiv begleiten; unter präventiven

Gesichtspunkten wird in diesem Zusammenhang das Thema nachhaltiger

Kreditvergabestandards weiter verfolgt werden. Die Abwicklungspläne

der Kreditinstitute werden im Hinblick auf Abwicklungshindernisse

überprüft. Mittels Stresstests wird zudem in 2020 die

Widerstandsfähigkeit sowie die Angemessenheit der Kapitalausstattung

der österreichischen Banken überprüft. Inhaltlich sind die dargestellten Ziele in Verbindung mit den

Aufsichtsschwerpunkten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single

Supervisory Mechanism, SSM) für 2020 zu sehen. Neben den genannten

Zielen werden FMA und OeNB 2020 weiterhin die Entwicklung und

Umsetzung neuer regulatorischer Themen begleiten, hier sind

insbesondere Sustainable Finance und die Finalisierung der

Reformagenda des Basler Bankenausschusses zu nennen. Die Festlegung und Kommunikation gemeinsamer Aufsichtsschwerpunkte

ist eine der Maßnahmen, die FMA und OeNB im laufenden Jahr zur

