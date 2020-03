15:50 | 19.03.2020

APA ots news: Gemeinsam mehr bewegen: Drei unterstützt Unternehmen in…

APA ots news: Gemeinsam mehr bewegen: Drei unterstützt Unternehmen in Krisenzeit. – BILD Wien (APA-ots) – * Kostenlose Kommunikationspakete für KMU.

* Drei ist Partner der Regierungsinitiative “Digital Team

Österreich”.

* Weitere vergünstigte Angebote und Homeoffice-Lösungen für

Unternehmer. Die Umstellung des Arbeitslebens durch die Maßnahmen der Regierung

im Zuge der Corona-Krise stellt viele Unternehmen vor große

Herausforderungen. Drei unterstützt diese Betriebe als Partner der

Initiative “Digital Team Österreich” mit einem kostenlosen

Kommunikationspaket und trägt so beim Aufbau neuer Infrastrukturen

für Homeoffice-Lösungen bei. Zusätzlich gibt es weitere vergünstigte

Angebote für Unternehmer und hilfreiche Informationen zum Umstieg auf

Homeoffice. Zwtl.: Unser kostenloses Paket für KMU. In dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit ist es wichtig, die

finanziellen Belastungen für Unternehmen möglichst gering zu halten.

Deshalb ist Drei Partner der Initiative “Digital Team Österreich” und

stellt gemeinsam mit ZTE 1.000 kostenlose Kommunikationspakete für

KMU zur Verfügung. Diese enthalten einen gratis Router inklusive

einer Drei Wertkarte und drei Monaten gratis Internet. Damit soll

Unternehmen der Umstieg auf Homeoffice ermöglicht werden. Zwtl.: Weitere vergünstigte Angebote für Unternehmen. Dank Homeoffice können viele Menschen von Zuhause arbeiten und

bleiben so mit ihren Kollegen und Kunden in Kontakt. Drei bietet die

dafür notwendige Internet-Infrastruktur: günstige Tarife ohne

Bindung, in unterschiedlichen Bandbreiten und inklusive statischer

IP-Adresse. Dazu gibt es jetzt um nur 40,83 Euro statt 105 Euro den

Drei Spot, einen Mobilfunk-Router, der im Handumdrehen einsatzbereit

ist. Zwtl.: Zusätzliche Homeoffice Lösungen wie Cloud und Co. Arbeiten im Homeoffice lässt sich rasch realisieren. Wie kann

jedoch sicher auf Firmendaten zugegriffen werden oder der zeitnahe

Austausch mit Kollegen erfolgen? Mittels Daten VPN kann jederzeit

sicher auf Firmendaten zugegriffen werden. Ein VPN-Zugang ermöglicht

auch den Zugriff auf firmeninterne Programme, die ansonsten nur

innerhalb des Firmennetzwerks genutzt werden können. Besonders im

Bereich des mobilen Arbeitens ist der sichere Austausch von Daten mit

Kollegen innerhalb des Unternehmens oder auch mit externen Partnern

wichtig. Mit der Drei Cloud haben Sie alle Ihre Daten überall

griffbereit – und das bei maximaler Sicherheit. Alle Informationen zu den Drei Business Lösungen und zur Anmeldung

Ihres gratis Kommunikationspakets finden Sie unter:

[www.drei.at/digitale-allianz] (http://www.drei.at/digitale-allianz). Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group

Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio.

Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen

Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und

Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98

Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni

2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz

Österreichs in Linz. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis:

Ruth Unger

Corporate Communications Manager

Hutchison Drei Austria GmbH

Tel.: +43 (0) 660 660 10544

E-Mail: ruth.unger@drei.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0164 2020-03-19/15:43