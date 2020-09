11:31 | 17.09.2020

APA ots news: MyLife im Herbst: Lieblings-Apps nutzen ohne Daten zu verbrauchen. – BILD Wien (APA-ots) – – MyLife L und XL Jugendtarife jetzt inklusive Free

Streaming von Lieblings-Apps.

– Top Smartphone: Samsung Galaxy A71 um 0 Euro zusammen mit MyLife XL

inkl. 35 GB um 29 Euro/ Monat.

– MyLife XL Neukunden erhalten zusätzlich gratis Video-Streaming für

Netflix, TikTok und Co.

– Plus Gratis-Aktivierung für MyLife Neukunden (statt 69,90 Euro). Rechtzeitig zum Semesterbeginn können MyLife Neukunden bis 27 mit

den neuen Zusatzpaketen MyStream S, M und L ihre Lieblingsapps nutzen

ohne Daten zu verbrauchen und erhalten zusätzlich 10 roamingfähige GB

extra, um auch im EU-Ausland unbekümmert Snappen, Chatten und Posten

zu können. So ermöglicht MyLife einen sorgenfreien Start in das neue

Semester mit uneingeschränktem Streamen, Chatten und Musikhören. Die Jugendtarife MyLife L sowie MyLife XL mit und ohne Handy

inkludieren ab 17. September 2020 neben unlimitierten Minuten/ SMS

und großen Datenpaketen (25 bzw. 35 GB) entsprechende MyStream

Zusatzpakete ohne Aufpreis. Während bei MyLife L das Zusatzpaket

MyStream S für Chat und Musik dabei ist, bietet MyLife XL MyStream L

für Chat, Musik, Social Media und sogar Video. Das Video-Streaming

ist jedoch nur bei jenen Kunden inkludiert, die die Aktion bis 28.

Oktober 2020 nutzen, und bleibt ihnen auch danach erhalten. Zwtl.: Die gratis inkludierten MyStream Zusatzpakete im Überblick. MyStream S inkludiert Gratis-Streaming beim MyLife L Tarif für

folgende Lieblingsapps:

– Musik: FM4, Ö3, Energy, Superfly, Spotify, Antenne, 886, Kronehit,

Radio Arabella und Amazon Music

– Chat: Messenger, WhatsApp MyStream L ist bei MyLife XL ohne Aufpreis für Streaming von

folgenden Apps enthalten:

– Musik: FM4, Ö3, Energy, Superfly, Spotify, Antenne, 886, Kronehit,

Radio Arabella und Amazon Music

– Chat: Messenger, WhatsApp

– Social: SnapChat, Insta, Facebook

– Video: Netflix, Drei TV, DAZN, TikTok, Kronehit TV (nur bei MyLife

XL Aktivierung bis inkl. 28. Oktober 2020). Wer MyLife nach Erreichung des 27. Lebensjahrs nicht aufgeben

möchte, der behält den Tarif ganz einfach. Die neuen MyStream

Zusatzpakete können vorerst nicht zu anderen Tarifen aktiviert

werden. Mehr auf [www.drei.at/mylife] (http://www.drei.at/mylife). Zwtl.: Top-Smartphones um 0 Euro für MyLife Neukunden. Kunden, die sich bis 28. Oktober 2020 für einen MyLife Jugendtarif

mit Handy entscheiden, erhalten zusätzlich ein hochwertiges

Smartphone. Während sich MyLife XL Neukunden zum Beispiel über das

Samsung Galaxy A71 um 0 Euro freuen können, bietet der MyLife L Tarif

das Samsung Galaxy A51 gratis dazu. Gleichzeitig schenkt Drei allen

MyLife L und XL Neukunden mit Handy im Aktionszeitraum das

Aktivierungsentgelt (statt 69,90 Euro). 27 Euro Servicepauschale pro Jahr. 24 Monate Mindestvertragsdauer.

Zuzüglich 3 Euro Urheberrechtsabgabe (URA) beim Kauf eines

Smartphones. Zwtl.: Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group

Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417

Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen

Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und

Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98

Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni

2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz

