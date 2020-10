10:09 | 06.10.2020

APA ots news: OeNB erwartet trotz Wirtschaftskrise Inflationsraten von 1,4…

APA ots news: OeNB erwartet trotz Wirtschaftskrise Inflationsraten von 1,4 Prozent für 2020 und 1,7 Prozent für 2021 Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie hat Wirte entlastet,

Steuersenkung wurde nur bei Schaumwein an Konsumenten

weitergegeben Wien (APA-ots) – Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet in

ihrer jüngsten Inflationsprognose trotz der aktuellen

Wirtschaftskrise für Österreich im Jahr 2020 eine am Harmonisierten

Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate von 1,4

Prozent, gefolgt von einem leichten Anstieg auf 1,7 Prozent im Jahr

2021. Auf Basis von Preisdaten aus dem Online-Handel hat die OeNB

berechnet, dass die per Anfang Juli 2020 eingeführte Senkung der

Schaumweinsteuer nahezu vollständig an die Konsumentinnen und

Konsumenten weitergegeben wurde. Bei Online-Essensbestellungen

hingegen hatte die ebenfalls per Anfang Juli 2020 wirksame

Mehrwertsteuersenkung bislang noch keinen Effekt auf die

Verbraucherpreise. OeNB erwartet trotz aktueller Rezession für 2020 Inflationsrate von

1,4 Prozent und 1,7 Prozent im Jahr 2021 Nach der volatilen Entwicklung in den letzten Monaten wird die

HVPI-Inflationsrate laut OeNB-Inflationsprognose vom September 2020

im zweiten Halbjahr 2020 sukzessive abnehmen. Verantwortlich dafür

sind der anhaltend inflationsdämpfende Effekt des Rohölpreises sowie

der zunehmend auf die Inflationsrate wirkende Nachfragerückgang

infolge der COVID-19-Pandemie. Für das Jahr 2021 erwartet die OeNB,

dass der inflationsdämpfende Ölpreiseffekt auslaufen wird, wodurch in

Verbindung mit einer verbesserten Nachfragesituation die Inflation

wieder etwas ansteigen wird: von 1,4 Prozent für das Jahr 2020 auf

1,7 Prozent für 2021. Die ohne Energie und Nahrungsmittel berechnete

Kerninflationsrate wird sich ohne den Energiepreiseffekt

spiegelbildlich zur Gesamtinflation entwickeln und von 2,0 Prozent im

Jahr 2020 auf 1,6 Prozent im Jahr 2021 sinken. Die seit Anfang Juli

2020 wirksame Mehrwertsteuersenkung in den von der COVID-19-Pandemie

besonders betroffenen Branchen (Gastronomie, Hotellerie, Kultur,

Publikationswesen) wird sich gemäß OeNB-Berechnungen nicht auf die

Inflationsrate im Prognosezeitraum auswirken, da sie von den

betroffenen Unternehmen, wie von der Regierung intendiert, als

Subvention betrachtet wird. Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie hat Wirte entlastet,

Steuersenkung wurde nur bei Schaumwein an Konsumenten weitergegeben Mit Anfang Juli 2020 wurde in Österreich die Schaumweinsteuer auf

Sekt und Champagner auf 0 Prozent sowie die Umsatzsteuer in der

Gastronomie und der Hotellerie vorübergehend auf 5 Prozent gesenkt.

Von der OeNB gesammelte Online-Preisdaten zeigen, dass sich die

Senkung des Steuersatzes bei Schaumweinen in den Einzelhandelspreisen

deutlich widerspiegelt. Der Preisrückgang bei Schaumweinen war

vermutlich aufgrund des starken Nachfragerückgangs vielfach sogar

stärker als die Reduktion der Schaumweinsteuer selbst. Die

Umsatzsteuersenkung bei Speisen und Getränken hingegen führte laut

der Preisentwicklung bei einem großen Online-Essensbestelldienst zu

keinen Preissenkungen bei gelieferten Speisen. Wie von der

Bundesregierung intendiert, scheint die Steuersenkung zumindest bei

Essenslieferungen zur Verbesserung der Liquiditäts- und

Ertragssituation der Unternehmen genutzt worden zu sein und wurde

bislang nicht an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. HVPI-Inflationsrate in den letzten Monaten zunehmend volatil Nachdem die österreichische HVPI-Inflationsrate seit Jahresanfang

2020 von 2,2 Prozent bis Mai auf 0,6 Prozent gesunken war, stieg sie

bis Juli wieder auf 1,8 Prozent an und fiel im August 2020 wieder

leicht auf 1,4 Prozent zurück. Der vorübergehende Anstieg im Juli war

teilweise auf Sonderfaktoren, wie die Verschiebung der

Ausverkaufssaison im Bekleidungshandel sowie Messprobleme im

Dienstleistungsbereich, zurückzuführen. Der moderate Anstieg der

Rohölpreise seit Juni (ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau)

trug ebenfalls zum Inflationsauftrieb bis Juli bei. Lediglich bei

Nahrungsmitteln war die Inflation seit Juni rückläufig. Die ohne

Energie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflationsrate stieg von

Mai bis Juli markant auf 2,7 Prozent an, ging aber im August infolge

der Normalisierung im Bekleidungssektor wieder auf 2,1 Prozent

zurück. “Inflation aktuell” ist ein vierteljährlich erscheinender Bericht der

Oesterreichischen Nationalbank zur Inflation in Österreich. Darin

wird die Inflationsentwicklung der letzten Monate analysiert, die

Inflationsprognose der OeNB vorgestellt sowie auf aktuelle

Schwerpunktthemen eingegangen.

Die Analysen sind auf der Website der OeNB verfügbar:

www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/inflation-aktuell Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0052 2020-10-06/10:03