15:50 | 22.02.2021

APA ots news: OeNB tritt den falschen Behauptungen der SPÖ Burgenland…

APA ots news: OeNB tritt den falschen Behauptungen der SPÖ Burgenland entschieden entgegen und prüft Einleitung rechtlicher Schritte Commerzialbank Mattersburg – Untersuchungsausschuss Wien (APA-ots) – In einer APA-Aussendung vom heutigen Tag stellt die SPÖ

Burgenland wahrheitswidrige Behauptungen betreffend die Aussagen des

Vize-Gouverneurs der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB),

Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber, in den Raum. Es ist in den

Protokollen des U-Ausschusses nachzulesen, dass die von der SPÖ

Burgenland behaupteten Zitate falsch sind. Die OeNB verwahrt sich mit

aller Deutlichkeit gegen alle in der APA0289 veröffentlichten

Behauptungen und fordert die Mandatare der SPÖ Burgenland Fürst und

Hergovich zum sofortigen Widerruf auf. So hatte Haber vor dem U-Ausschuss ausgesagt, dass die medial

beschuldigten Mitarbeiter der OeNB seit 2002 an keiner Prüfung der

Commerzialbank mitgewirkt haben – und nichts anderes. Das hat sich

auch in den weiteren Befragungen bestätigt. Die Oesterreichische Nationalbank prüft die Einleitung rechtlicher

Schritte gegen diese offenkundig unwahren und ehrenrührigen

Behauptungen. Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

