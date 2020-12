12:18 | 10.12.2020

APA ots news: OMV erneut mit Leadership-Bewertung im Bereich Klimawandel…

APA ots news: OMV erneut mit Leadership-Bewertung im Bereich Klimawandel von CDP bewertet Wien (APA-ots) – * CDP bewertet die OMV in der Kategorie Klimaschutz mit “Leadership

A-”

* OMV ist unter den führenden 20 Öl- und Gasunternehmen weltweit*

OMV ist eines der fünf besten Unternehmen in Österreich CDP hat die Ergebnisse seiner jüngsten Analyse von 9.526

weltweiten Unternehmen in der Kategorie Klimaschutz veröffentlicht.

Die OMV wurde hier zum fünften Mal in Folge mit “A-” (Leadership)

bewertet und gehört damit zu den 20 führenden Unternehmen der

globalen Öl- und Gasbranche. In Österreich ist die OMV eines der fünf

am höchsten bewerteten Unternehmen aller Branchen. Die OMV

übermittelt seit 2011 Daten an CDP, um ihre Transparenz und

Leistungen im Hinblick auf den Klimaschutz bewerten zu lassen. OMV Generaldirektor Rainer Seele: “Die neuerliche CDP “Leadership

A-” Bewertung im Bereich Klimaschutz bestätig die Maßnahmen der OMV

zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf den Klimawandel und

unsere Bemühungen CO2-Management in unsere Geschäftsstrategie zu

integrieren, unsere Klimarisiken zu managen und unseren CO2-Abdruck

zu verringern.” CDP ist eine not-for-profit Organisation, die das weltweit

führende Offenlegungssystem zum Management von Umweltauswirkungen

betreibt. Es gilt als der größte von Investoren getragene

Klimaforschungsanbieter und arbeitet mit institutionellen Anlegern

mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 106 Billionen USD. CDP

bewertet die Fortschritte von Unternehmen im Hinblick auf ihre

Umweltverantwortung und hat die weltweit größte Datenbank freiwillig

berichteter Umweltdaten aufgebaut. Die Nachhaltigkeitsergebnisse der OMV werden jedes Jahr von

verschiedenen Ratingagenturen aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft

und Governance (ESG) bewertet. Bereits zuvor in 2020 wurde die OMV

durch ISS ESG mit dem Prime Status, durch MSCI mit dem AAA Status,

und von der Transition Pathway Initiative mit dem level 4 (höchstes

level) ausgezeichnet. Zusätzlich wurde die OMV kürzlich als ein

Branchenführer von Sustainalytics mit einer Punktezahl von 28,4

(mittleres Risiko) in dem neuen Sustainalytics ESG Risiko Rating

aufgenommen. Die herausragende Leistung der OMV wurde unter anderem

auch durch die Aufnahme in den Dow Jones Sustainability Index (SAM,

Teil von S&P Global), MSCI ACWI ESG Leaders Index, MSCI ACWI SRI

Index, FTSE4Good Index Series, STOXX® Global ESG Leaders, S&P Europe

350 ESG Index, Euronext Vigeo, Europe 120 index, Euronext Vigeo

Eurozone 120 index und ECPI Indices bestätigt. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der OMV finden

Sie unter: [www.omv.com/sustainability]

(http://www.omv.com/sustainability) Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative

Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in

verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und

einem Mitarbeiterstand von rund 20.000 im Jahr 2019 ist die OMV

Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten

Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV

über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein

ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem Mittleren Osten &

Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere

Kernregionen. 2019 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei

487.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei

Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC

Refining und Trading JV, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio

Tonnen. Darüber hinaus ist die OMV mit 75% an Borealis beteiligt,

einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen. Das

Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen

Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie

Deutschland. 2019 hat die OMV rund 137 TWh Gas verkauft.

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV

Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer

CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der

CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer

Lösungen festgelegt. Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner

+43 1 40440-21357

public.relations@omv.com

http://www.omv.com

