14:29 | 16.11.2020

APA ots news: Sämtliche Drei Shops bleiben im Lockdown geöffnet.

Wien (APA-ots) – Drei hält auch im zweiten Lockdown Österreich in

Verbindung. Alle Drei Shop werden vorläufig bis maximal 19:00

geöffnet bleiben. Die Samstagabend veröffentlichte Verordnung des

Gesundheitsministeriums sieht für “Anbieter von Telekommunikation”

eine entsprechende Ausnahme vor. “Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Shops, an der

Hotline und im Netz-Team leisten jetzt Außergewöhnliches, damit die

Services von Drei wie schon während des ersten Lockdowns weiterhin

verfügbar bleiben. Als Betreiber kritischer Infrastruktur arbeiten

wir eng mit den Behörden und Fachleuten zusammen, um das

Infektionsrisiko für unsere Teams und unsere Kunden so gering wie

möglich zu halten”, so Drei CEO Jan Trionow. Alle Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten sind auf

[www.drei.at/shops] (http://www.drei.at/shops) abrufbar. “Als Betreiber kritischer Infrastruktur sehen wir es als unsere

Pflicht, unseren Betrieb, aber auch unser Kundenservice voll aufrecht

zu erhalten und auch aufzustocken, wo das notwendig ist”, so Trionow. Zwtl.: Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group

Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417

Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen

Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und

Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98

Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni

2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz

Österreichs in Linz. Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

