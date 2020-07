21:04 | 02.07.2020

APA ots news: UNIQA begibt zwei Anleihen: AXA-Kauf und Green Bond

800 Millionen Euro – 600 zur Finanzierung des AXA-Kaufs und

200 als Green Bond für klimaschonende Projekte – hat UNIQA mit

zwei Anleihen erfolgreich platziert. Wien (APA-ots) – * Insgesamt 800 Millionen Euro platziert

* Finanzierung von AXA-Kauf und nachhaltigen Investments

* Erster Green Bond einer Versicherung in Österreich

* Mit Emission S&P-Outlook auf stabil gestellt

* Beide Anleihen mehrfach überzeichnet 800 Millionen Euro – 600 zur Finanzierung des AXA-Kaufs und 200

als Green Bond für klimaschonende Projekte – hat UNIQA mit zwei

Anleihen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Nachfrage von

Investoren war außerordentlich groß. Der Senior Bond war 5,3fach

überzeichnet, die grüne Nachranganleihe sogar 9,2fach. Die Akquisition der AXA Gesellschaften in Polen, der Slowakei und in

Tschechien mit einem Kaufpreis von rund einer Milliarde Euro ist die

größte Investition in der Unternehmensgeschichte von UNIQA: “Mit der

Akquisition wächst UNIQA um rund fünf Millionen Kunden, 2100

Mitarbeiter und 800 Millionen Euro Prämie jährlich – und wird dadurch

von der Nummer Sieben zur Nummer Fünf in Zentral- und Osteuropa

aufsteigen. Jetzt haben wir wie geplant die Finanzierung des

Kaufpreises abgeschlossen – mit einem 600 Millionen Euro Senior

Bond”, so Kurt Svoboda, Chief Financial and Risk Officer von UNIQA

Insurance Group AG (UNIQA), zu den Hintergründen der Emission. “Das

sehr starke Interesse von Investorenseite unterstreicht das Vertrauen

nationaler und internationaler Investoren in UNIQA.” Senior Bond Die Senior Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und weist ein

Standard & Poors Rating von A- aus. Der Kupon beträgt 1,375 Prozent

pro Jahr. Ein Listing der Anleihe im geregelten Freiverkehr der

Wiener Börse ist beabsichtigt. Als Emissionsdatum ist der 09. 07.

2020 vorgesehen. Der Emissionskurs wurde mit 99,436 Prozent des

Nennbetrags festgelegt. Green Bond: Klima nachhaltig schützen und solide Kapitalbasis

absichern “UNIQA war die erste Versicherung in Österreich, die aus dem

Kohlegeschäft ausgestiegen ist. Jetzt ist UNIQA wieder Vorreiter und

platziert als erste österreichische Versicherung eine Anleihe, bei

der wir uns verpflichten, im gleichen Ausmaß der Emissionserlöse in

Projekte zum Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas zu

investieren”, beschreibt Kurt Svoboda diese Premiere für den

österreichischen Finanzmarkt. “Wir haben dem Markt hier ein

Finanzinstrument angeboten, das eine ideale Ergänzung im Portfolio

vieler Investoren darstellt – und sichern durch den

Eigenmittelcharakter der Nachranganleihe gleichzeitig unsere solide

Kapitalbasis ab.” UNIQA verpflichtet sich, Mittel in der Höhe der mit dem Green Bond

eingenommenen 200 Millionen Euro innerhalb der nächsten zwei Jahre in

nachhaltige Investments zu investieren. Dabei kommen ausschließlich

Projekte aus Windenergie, Solarenergie, Müllverwertung,

umweltschonenden Transportlösungen als auch Wasserverwertung in

Europa bzw. OECD Ländern in Frage. Die Green Bond Governance Struktur

sieht Jahresberichte zur Investitionstätigkeit vor, die von

unabhängigen Dritten geprüft werden. “So stellen wir sicher, dass in

nachhaltige Projekte mit messbar positivem Effekt auf die Umwelt

investiert wird”, so Svoboda. Die Nachranganleihe ist nach Ablauf von 15,25 Jahren und

vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und

kann von UNIQA erstmals nach 5,25 Jahren vorbehaltlich bestimmter

Bedingungen ordentlich gekündigt werden. Die Anleihe weist ein Rating

von BBB aus und der Kupon beträgt 3,25 Prozent pro Jahr. Ein Listing der Anleihe im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse

ist beabsichtigt. Als Emissionsdatum ist der 09. 07. 2020 vorgesehen.

Der Emissionskurs wurde mit 99,507 Prozent des Nennbetrags

festgelegt. Die Ratingagentur Standard & Poors bestätigt aufgrund der Emissionen

das “A” Rating für die langfristige Bonität und Finanzkraft von UNIQA

Österreich Versicherungen AG und ebenso das “A-” Rating für die

langfristige Bonität und Finanzkraft von UNIQA Insurance Group AG.

Der Ausblick ist bei beiden Ratings stabil. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in

ihren beiden Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE).

Rund 19.200 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18

Ländern 10,5 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem

Marktanteil von rund 21,4 Prozent der zweitgrößte

Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, dem

Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn. Rückfragehinweis:

Gregor Bitschnau, Konzern-Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

1029 Wien Telefon: +43 1 21175 3440

Mobil: +43 664 88915564

gregor.bitschnau@uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0242 2020-07-02/20:58