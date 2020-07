10:08 | 09.07.2020

APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den Jubiläumsfonds der…

APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank Wien (APA-ots) – Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB) hat in der 1. Vergabesitzung 2020 die Finanzierung von 26

Forschungsprojekten (153 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des

Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der

Wissenschaft genehmigt. Die geförderten Projekte teilen sich auf folgende

Wissenschaftsbereiche auf: Wirtschaftswissenschaften: (13 Projekte) 1,66 Mio EUR

Medizinische Wissenschaften: (5 Projekte) 0,60 Mio EUR

Sozialwissenschaften: (5 Projekte) 0,59 Mio EUR

Geisteswissenschaften: (3 Projekte) 0,37 Mio EUR Der aktuelle Schwerpunkt in den Wirtschaftswissenschaften “Digitaler

Wandel – Chance und Herausforderung für Arbeitsmärkte,

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit und damit einhergehende

Messprobleme” bekam für 4 Projektförderungen 0,67 Mio EUR

zugesprochen. Ab der 2. Vergabesitzung im Dezember 2020 sollen von der OeNB

geförderte Projekte im Rahmen originärer Untersuchungen den Stand der

Forschung in notenbankenrelevanten Fragestellungen in 19

Themenclustern – unter besonderer Berücksichtigung kommunizierter

Schwerpunkte – erweitern bzw. vertiefen. Die evidenzbasierte wissenschaftliche Erforschung von

wirtschaftspolitisch relevanten Fragestellungen in Bezug auf die

Auswirkungen der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie, als wohl größte –

auch ökonomische – Herausforderung der jüngeren Geschichte, wurde bis

auf Weiteres als erster clusterübergreifender Schwerpunkt im Rahmen

der strategischen Neuausrichtung des Jubiläumsfonds definiert. Weiterführende Informationen zur Neuausrichtung des originären

Jubiläumsfonds sowie zur aktuellen Schwerpunktsetzung finden Sie auf

der OeNB-Website:

www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.html Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer@oenb.at

www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0065 2020-07-09/10:02