10:15 | 05.05.2020

APA ots news: Volksbank und Sporthilfe Online Skisprung Game verzeichnet…

APA ots news: Volksbank und Sporthilfe Online Skisprung Game verzeichnet tollen Erfolg – BILD Teilnehmerrekord zur Förderung des Skisprung-Nachwuchs Wien (APA-ots) – Anfang April starteten die Österreichische Sporthilfe

und die Volksbank ein Online Skisprung Game, bei dem die Volksbank

für jeden Teilnehmer, der über 170 Meter springt, jeweils 1,– Euro

spendet. Diesem Aufruf sind zahlreiche Skisprung-Fans und Sportbegeisterte

von Zuhause aus gefolgt, um neben dem Spaß am Online Game auch

gleichzeitig Gutes zu tun. Sportstars wie Philipp Aschenwald, Eva

Pinkelnig, Chiara Hölzl, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern,

Andreas Goldberger uvm. haben ebenso ihr Können auch abseits der

realen Schanze bewiesen und die Initiative unterstützt. Auch das

mediale Echo war beeindruckend, wie über 100 verschiedene

Medienberichte und über 1 Mio. Kontakte in den sozialen Medien

zeigen. Über 14.000 “Hobbyspringer” haben das Spiel geöffnet, rund 4.500

davon haben die ansehnliche Weite von 170 Meter erreicht. In Summe

werden nun aufgerundet 15.000,– Euro von der Volksbank an die

Österreichische Sporthilfe übergeben. Die Österreichische Sporthilfe

wird den Betrag gezielt für die Förderung des Springernachwuchses

verwenden. Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, VOLKSBANK WIEN AG: “Der

Skisprungsport ist für die Volksbank seit vielen Jahren ein wichtiger

Bote für unsere Werte, besonders Vertrauen und die Verankerung in

Österreich. Deshalb unterstützen wir auch den Nachwuchs gerne. Wir

sind sehr froh, dass zusammen mit der Sporthilfe ein so erfolgreiches

Projekt gelungen ist.” Mag. Gernot Uhlir, Österreichische Sporthilfe: “Als Sporthilfe

wollen wir gerade in schwierigen Zeiten hinter unseren Sportlerinnen

und Sportlern stehen. Wir sind der Volksbank daher sehr dankbar, dass

sie diese Werte teilt und freuen uns über den großen Erfolg der

gemeinsamen Aktion. Vielen Dank auch an die tausenden Teilnehmerinnen

und Teilnehmer, die spielerisch ihren Teil zur Sportförderung

beigetragen haben.” Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke

SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von 27,5 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.500

Mitarbeitern in 267 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz

Österreich. (Stand 31.12.2019) Weitere Informationen auf [www.volksbank.at]

(http://www.volksbank.at/) Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Dir. Wolfgang Layr

PR & Kommunikation

Tel.: +43 1/40137 – 3550

eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at Österreichische Sporthilfe

Jutta Sagmeister

Leitung Kommunikation

Tel: +43 699 198 82 386

eMail: jutta.sagmeister@sporthilfe.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0078 2020-05-05/10:08