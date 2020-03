9:26 | 31.03.2020

APA ots news: Volksbank und Sporthilfe starten Online Skisprung Game – BILD

Danke an das Skisprung-Team, Förderung für den Nachwuchs Wien (APA-ots) – Das österreichische Skisprung-Team der Damen und Herren

blickt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Stefan Kraft als

Gesamtweltcup-Sieger und Chiara Hölzl als Vizeweltcupsiegern krönten

den Erfolg. Die Volksbank bedankt sich bei allen ÖSV-Springern für

die vielen schönen und spannenden Momente. Die Krise hat die Saison vorzeitig beendet und keine Feiern und

Ehrungen erlaubt, am wichtigsten für das ganze Team ist jedoch

derzeit die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher, deren

Unterstützung sie die ganze Saison begleitete. Daher können sich

jetzt alle Fans von Zuhause als Skispringer versuchen und

gleichzeitig Gutes tun.

Mit 30. März starteten die Österreichische Sporthilfe und die

Volksbank ein Online Skisprung Game, bei dem die Volksbank für jeden

Teilnehmer, der über 170 Meter springt, jeweils 1,– Euro spendet,

bis in Summe 20.000,– Euro gesammelt sind. Die Österreichische

Sporthilfe wird den Betrag gezielt für die Förderung des

Springernachwuchses verwenden. GD DI Gerald Fleischmann, VOLKSBANK WIEN AG: “Die Skispringer und

Skispringerinnen des ÖSV haben uns während der Saison viele schöne

Erlebnisse beschert. Aufgrund der Gegebenheiten war der frühe Abbruch

der Saison auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Einige

interessante Springen als Zuseher haben wir jedoch leider versäumt.

Mit dem Online Spiel können jetzt alle Fans Zuhause selbst springen

und gleichzeitig den Nachwuchs für die nächsten Saisonen

unterstützen. Wir bedanken uns bei der Österreichischen Sporthilfe

für die schnelle und partnerschaftliche Umsetzung bei diesem

Projekt”.

Mag. Gernot Uhlir, Österreichische Sporthilfe: “Als Sporthilfe

wollen wir gerade in schwierigen Zeiten die wichtige Stütze für

Sportlerinnen und Sportler sein. Mit diesem Spiel kann nun jede

Österreicherin und jeder Österreicher spielerisch einen kleinen

Beitrag zur Sportlerförderung leisten. Wir sind der Volksbank sehr

dankbar dafür, dass sie gerade jetzt zu den Athleten steht, denn

eines ist sicher: Auch nach der Krise braucht Österreich

Sportlerinnen und Sportler, die tolle Vorbilder sind.” Zudem können die Teilnehmer des Games selbst auch Preise gewinnen

– darunter sind u.a. einige Sofortpreise, die sie auch von Zuhause

einlösen können.

Alle Informationen finden Sie unter [www.online-skispringen.at]

(https://online-skispringen.at/) Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke

SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von 27,5 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.500

Mitarbeitern in 267 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz

Österreich. (Stand 31.12.2019) Weitere Informationen auf [www.volksbank.at]

