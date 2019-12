10:50 | 19.12.2019

APA ots news: Vor Weihnachten surfen Autofahrer am meisten

Mit UNIQA durch Handyverzicht bis zu 50 Prozent

Kfz-Haftpflichtprämie sparen Wien (APA-ots) – * Handynutzung am Steuer zu Weihnachten besonders hoch

* Hauptsächlich Nutzung von Messaging Diensten, Social Media und

E-Mail

* Mit UNIQA durch Handyverzicht bis zu 50 Prozent

Kfz-Haftpflichtprämie sparen

* Autofahrer mit Telematiktarif besonders sicher unterwegs

* Für 17- bis 23-Jährige 3 Jahre gratis

* Zusätzlich: gestohlenes Auto finden Aufgepasst! Zu Weihnachten surfen Autofahrer besonders viel mit ihren

Smartphones: 25 Prozent der Fahrzeit ist das Handy in Verwendung. Den

Rest des Jahres sind es immerhin noch hohe 19 Prozent. Was mit

Bestrafung nicht gelingt, schafft man aber offensichtlich mit

Belohnung: Kunden des Telematiktarifs SafeLine von UNIQA erhalten

Prämienvorteile für den Handyverzicht am Steuer und verwenden ihr

Smartphone nur etwa 4 Prozent der Fahrzeit. Ablenkung am Steuer ist inzwischen Unfallursache Nummer 1 im

Straßenverkehr. Bereits bei jedem vierten Unfall spielt das Handy

eine Rolle. Eine aktuelle Studie des österreichischen

Telematikspezialisten Dolphin Technologies zeigt, dass das Smartphone

etwa 19 Prozent der Fahrzeit in Verwendung ist. Rund um Weihnachten

verschlechtert sich die Situation weiter: “Im Advent steigt die

Handynutzung auf 25 Prozent, das sind bereits 15 Minuten pro Stunde.

Gemeinsam mit Weihnachtsstress, weniger Tageslicht und schlechteren

Wetterverhältnissen ist das eine denkbar ungünstige Kombination”,

sagt Harald Trautsch, Geschäftsführer von Dolphin. Nachrichten, Social Media und E-Mail am gefährlichsten

Dabei ist es weniger die Telefonie, die für Ablenkung sorgt, denn die

ist mit 27 Prozent vergleichsweise gering. Es sind vor allem das

Schreiben und Lesen von Nachrichten sowie das Konsumieren von

Social-Media-Inhalten, die für 73 Prozent der Zeit verantwortlich

sind, in der wir den Blick von der Straße nehmen. Und das ist fatal,

denn das Überfliegen einer Nachricht dauert etwa 5 Sekunden. Der

zurückgelegte Weg entspricht bei einer Geschwindigkeit von 80km/h der

Länge eines Fußballfelds. UNIQA belohnt Handyverzicht

Diesem hohen Risiko hat UNIQA mit einem speziellen Kfz-Tarif Rechnung

getragen. Mit SafeLine sparen Kunden bis zu 50 Prozent der

Haftpflichtprämie, wenn sie am Steuer auf das Handy verzichten. Und

der Anreiz wirkt: Lediglich 4 Prozent ihrer Fahrzeit verwenden die

etwa 35.000 SafeLine Nutzer ihr Smartphone und tragen somit

nachhaltig zur Verkehrssicherheit bei. Junge Fahrer machen mit

Junge Autofahrer sind bei den Nutzerzahlen vorne dabei. “Schon 2.500

Jugendliche im Alter zwischen 17 und 23 nutzten unsere Jugendaktion,

lassen das Handy während der Fahrt im Handschuhfach, der Jacke oder

in der Handtasche liegen und verzichten beim Autofahren auf ihr

Handy”, freut sich Edith Entstrasser, Leiterin Kfz-Versicherungen bei

UNIQA. “Gerade diese Zielgruppe ist stark gefährdet, weswegen es für

den Verzicht auch eine Belohnung gibt: Bis zum 24. Geburtstag ist

SafeLine für drei Jahre gratis.” So funktioniert die Messung des Handyverzichts

SafeLine besteht aus einer kleinen Box und einer Handy-App. Nach

einer Fahrt schicken beide ihre Daten an den SafeLine Server von

Dolphin Technologies. Dort werden Fahrzeit und Handynutzung

verglichen und dem Kunden in der App angezeigt. Sobald man bei über

50 Prozent der Fahrtzeit auf das Telefon am Steuer verzichtet, spart

man bares Geld – für jedes weitere Prozent Handyverzicht spart man

ein Prozent der Kfz-Haftpflichtprämie. Auto weg?

Und noch einen Vorteil gibt es bei SafeLine: Ist das Auto

verschwunden, findet es SafeLine in Windeseile. Das ist nicht nur für

jene von Vorteil, die nicht mehr wissen, wo sie das Auto am Vorabend

abgestellt haben. Auch gestohlene Autos können geortet werden.

Immerhin hat UNIQA schon 183 entwendete Autos wiedergefunden. Noch mehr Sicherheit und Service

Zusätzlich zu den Prämienvorteilen bietet SafeLine noch eine Vielzahl

weiterer Services. Dazu gehören die automatische Unfallmeldung und

eine Notfalltaste im Fahrzeug. Übrigens: Mit der SafeLine App kann

man auch außerhalb des Fahrzeuges einen Notruf absetzen, etwa bei

einem Bergunfall. Zusätzlich kann man mit dem Fahrtenbuch seine

Fahrten nachvollziehen und mit der Funktion Carfinder nachsehen, wo

man geparkt hat. Bei einem Diebstahl kann das Fahrzeug darüber hinaus

europaweit geortet werden. Durch Verzicht auf das Handy am Steuer können Kunden mit SafeLine

direkt beeinflussen, wie viel Versicherungsprämie sie letztendlich

bezahlen. Die Technologie baut auf dem bereits vor zwölf Jahren

gestarteten SafeLine-Tarif auf, der UNIQA zum Vorreiter in Sachen

Telematik im gesamten deutschsprachigen Versicherungsmarkt gemacht

hat. UNIQA Vorstand Andreas Kössl: “Alle Sicherheitsfunktionen, wie

die automatische Meldung von Unfällen, eine Notfalltaste im Auto

sowie die Möglichkeit, das Fahrzeug bei einem Diebstahl zu orten,

wurden beibehalten.” Über uns: UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren

Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000

Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern

mehr als 10,1 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem

Marktanteil rund 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In

der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien,

Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien,

Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei,

Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch

Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Dolphin:

Mit Lösungen von Dolphin Technologies werden Versicherungen vom

Regulierer bereits entstandener Schäden zum wertvollen Begleiter

ihrer Kunden im Alltag! Sie helfen unmittelbar in Notsituationen,

belohnen gutes Verhalten, warnen rechtzeitig vor potentiellen

Risiken, informieren zum richtigen Zeitpunkt und unterstützen mit

intelligenten Services. Dolphin designt, entwickelt, implementiert

und betreibt skalierbare Plattformen, Produkte und Services in den

Bereichen Telematik, Mobilität und Marketing Automation. Das

österreichische Unternehmen wurde 2001 gegründet und für seine

Innovationskraft national und international ausgezeichnet. Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Gregor Bitschnau

Group Communication

Konzern-Pressesprecher

+43 (0)1 21175 3440

+43 664 88915564

gregor.bitschnau@uniqa.at Dolphin Technologies GmbH

Harald Trautsch

Co-Founder & CEO

+43 664 3657446

trautsch@dolph.in Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** OTS0066 2019-12-19/10:45