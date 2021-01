9:11 | 27.01.2021

APA ots news: Vorläufige Ergebnisse 2020 der Kommunalkredit Gruppe – ANHANG

Trotz herausforderndem Marktumfeld weiterhin auf Wachstumskurs Wien (APA-ots) – * Operatives Ergebnis um 40 % gesteigert – EUR 46,5 Mio.

* Neugeschäftsvolumen trotz COVID-19 um 11 % erhöht – EUR 1,1 Mrd.

* Non-Performing-Loan-Ratio seit 2015 konstant – 0,0 %

* Cost-Income-Ratio – 56,7 %

* Return on Equity vor Steuern – 15,4 %

* CET 1 Ratio – 20,0 %

* Final Close Fidelio KA Infrastructure Debt Fund – über EUR 350

Mio. Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) gibt ihre

vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2020 bekannt. Trotz der globalen

Gesundheitskrise mit enormen wirtschaftlichen Auswirkungen konnte die

Bank ihren Wachstumskurs vorantreiben. Ungeachtet des

pandemiebedingten Rückgangs an Neutransaktionen am europäischen

Infrastrukturmarkt, wurde ein Neugeschäftsvolumen von EUR 1,1 Mrd.

(+11 %) erzielt. Das operative Ergebnis konnte im Vergleich zum

Vorjahr um 40 % auf EUR 46,5 Mio. wieder deutlich gesteigert werden.

Die Cost-Income-Ratio konnte in Zeiten eines nach wie vor

angespannten Niedrigzinsumfelds auf 56,7 % reduziert und ein Return

on Equity vor Steuern von 15,4 % erwirtschaftet werden. Die harte

Kernkapitalquote verbesserte sich auf 20,0 %. Die

Non-Performing-Loan-Ratio (NPL) ist seit der Privatisierung im Jahr

2015 konstant bei 0,0 %. Ende Februar 2020 fand der Final Close des Infrastruktur-Fonds

(Fidelio KA Infrastructure Debt Fund Europe 1) statt und übertraf mit

über EUR 350 Mio. das ursprüngliche Zielvolumen von EUR 150 Mio.

deutlich. Damit ist ist Kommunalkredit in der Lage, ihren

Geschäftspartnern über eine Asset-Management-Lösung Zugang zu

Infrastruktur- und Energiefinanzierungen anzubieten. Kommunalkredit CEO Bernd Fislage: “2020 war ein besonderes Jahr,

das uns und die gesamte Weltwirtschaft vor viele Herausforderungen

gestellt hat. Die globale Gesundheitskrise hat starke Auswirkungen

auf den Infrastruktur- und Energiemarkt. Wir haben diese

Herausforderungen als Chance angenommen und unsere Ziele für dieses

Jahr trotz widriger Umstände signifikant übertroffen – entgegen dem

allgemeinen Marktumfeld. Unsere Strategie mit Fokus auf

Infrastruktur- und Energiefinanzierungen und unsere Public

Finance-Expertise hat sich einmal mehr als solides Fundament

erwiesen.” Die Zahlen* wurden noch nicht von den Wirtschaftsprüfern

bestätigt. Der vollständige Geschäftsbericht einschließlich sonstiger

Details über das abgelaufene Geschäftsjahr und des Ausblicks wird am

24. März 2021 veröffentlicht. * Alle Zahlen nach IFRS. Rückfragehinweis:

