7:25 | 27.05.2020

Aroundtown profitiert von TLG-Übernahme – Weiterhin kein Ausblick für 2020

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat zu Jahresbeginn von seinem jüngsten Zukauf des kleineren Konkurrenten TLG profitiert. Im ersten Quartal legte der operative Gewinn (FFO 1) im Jahresvergleich um ein Viertel auf 147,4 Millionen Euro zu, wie Aroundtown am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das Unternehmen habe in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres die Coronavirus-Pandemie kaum zu spüren bekommen, hieß es. Allerdings werde das zweite Quartal wegen der Lockdowns und Reisebeschränkungen im Hotelbereich herausfordernd, weil sich Mietzahlungen im April und Mai verzögert hätten. Einen Ausblick auf das laufende Jahr gab das Unternehmen weiterhin nicht. Aroundtown hatte erst vor kurzem mitgeteilt, dass das Unternehmen wegen der Corona-Pandemie keine Dividende ausschütten will. Ein entsprechender Vorschlag solle der Hauptversammlung gemacht werden. Den Termin habe der Verwaltungsrat auf den 24. Juni festgelegt. Dafür soll es ein Aktienrückkaufprogramm geben. Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt./mne/men