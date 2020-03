14:13 | 23.03.2020

Auch TikTok setzt HD-Streaming in Corona-Krise aus

BERLIN (dpa-AFX) – Nach den großen Videostreaming-Diensten schraubt auch die App TikTok ihre Datenmengen in Europa runter. Zunächst sollen für 30 Tage keine Inhalte mehr in HD-Qualität abgespielt werden, wie die Plattform am Montag ankündigte. Eine ähnliche Vorkehrung hatte bereits unter anderem Youtube getroffen. TikTok mit seinen kurzen Videos ist vor allem bei jüngeren Nutzern populär. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche Videostreaming-Dienste aufgerufen, den Datendurchsatz zu reduzieren, um die Netze in Zeiten von Heimarbeit und Ausgehverboten zu entlasten./so/DP/mis