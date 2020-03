9:27 | 31.03.2020

Auch VW-Holding Porsche SE verschiebt Hauptversammlung

STUTTGART (dpa-AFX) – Auch die VW -Dachgesellschaft Porsche SE verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen war eigentlich für den 19. Mai in Stuttgart geplant, nun werde abhängig vom Verlauf der Pandemie ein neuer Termin gesucht, teilte die Holding am Dienstag mit. Die Porsche SE, die von den Familien Porsche und Piëch kontrolliert wird, hält gut 53 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen und ist damit der größte Anteilseigner des Wolfsburger Autobauers./eni/DP/mis