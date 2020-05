5:49 | 05.05.2020

‘Autogipfel’ von Bundesregierung und Branche – Debatte über Prämien

BERLIN (dpa-AFX) – Bundesregierung und Branche beraten am Dienstag (10.30 Uhr) bei einem “Autogipfel” über die schwierige Lage der deutschen Schlüsselindustrie in der Corona-Krise. An einer Videokonferenz nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehrere Bundesminister teil, dazu Vertreter der großen deutschen Hersteller wie VW , Daimler und BMW , des Autoverbandes VDA sowie der IG Metall. Die “Autoländer” Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg wollen die schwache Nachfrage mit Kaufprämien für Autos wieder ankurbeln. Auch die Hersteller hoffen auf Hilfe vom Staat. Die Branche befindet sich ohnehin in einem schwierigen Umbruch hin zu alternativen Antrieben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte aber deutlich gemacht, bei dem Treffen sei noch keine Entscheidung über spezielle Anreize für die Branche zu erwarten./hoe/DP/nas