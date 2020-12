8:57 | 07.12.2020

Backwarenkonzern Aryzta bestätigt neues Elliott-Angebot

ZÜRICH (dpa-AFX) – Aryzta hat ein neues Übernahmeangebot vom US-Hedgefund Elliott Advisors auf dem Tisch. Der schweizerisch-irische Backwarenkonzern hat am Montag entsprechende Presseberichte vom Wochenende bestätigt. Elliott will gemäß dem Angebot das gesamte Aktienkapital von Aryzta zu 0,80 Franken pro Aktie – insgesamt rund 790 Millionen Franken – übernehmen. Der Aktienkurs lag am Freitagabend zum Handelsschluss bei 0,7245 Franken. Der Verwaltungsrat werde das Angebot “zu gegebener Zeit sorgfältig prüfen”, hieß es in der Mitteilung von Aryzta. Die für den 15. Dezember geplante Generalversammlung, an der über weitere Veränderungen im Verwaltungsrat entschieden werden soll, werde derweil wie geplant stattfinden. Elliott beantragt hingegen eine Verschiebung der Versammlung auf später. Das Angebot ist gemäß Aryzta an gewisse Bedingungen geknüpft, Details dazu haben die beteiligten Parteien bisher aber nicht veröffentlicht. Elliott versucht schon seit ein paar Monaten eine Übernahme. Erstmals hat die US-Gesellschaft im September, letztmals vor gut zwei Wochen ein Angebot zum gleichen Preis auf den Tisch gelegt./uh/tt/AWP/stk