10:35 | 26.01.2021

Baerbock: Debatte um frühe Corona-Lockerungen nicht ‘sehr sinnvoll’

BADEN-BADEN (dpa-AFX) – Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich gegen frühzeitige Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. “Ich halte es nicht für sehr sinnvoll, angesichts dessen, dass wir die Zahlen gerade mal ein bisschen runter bekommen konnten, jetzt sofort wieder darüber gesprochen wird, was wir lockern können”, sagte sie am Dienstag im SWR. Die Situation sei nach wie vor schwierig, auch wegen der neu aufgetretenen Virusmutationen. Viele Krankenhäuser seien am Limit. Auch deshalb hält Baerbock Diskussionen über Öffnungen zum jetzigen Zeitpunkt für “verfehlt”./sfx/DP/stk