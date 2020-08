9:18 | 07.08.2020

Baerbock kritisiert Bundesregierung: Konzept für Schulstart vermisst

BERLIN (dpa-AFX) – Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat der Bundesregierung Versäumnisse bei der Vorbereitung auf das neue Schuljahr vorgeworfen. Die Regierung hätte im Sommer mit den Bundesländern und den Bildungsträgern einen Bildungsgipfel veranstalten sollen, der gemeinsame Standards definiert, wie Kinder die Schule wieder vernünftig nutzen können, sagte Baerbock am Freitag im ARD-“Morgenmagazin”. “Jetzt sind sehr sehr viele einfach weiter verunsichert”, beklagte Baerbock. Nötig sei ein Stufenplan, welche Maßnahmen für welche Altersgruppen greifen. “Was klar sein muss, das müsste die oberste Leitlinie sein, dass Komplettschulschließungen nie wieder als Erstmaßnahme greifen dürfen.” In Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hat das neue Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen bereits begonnen. In der kommenden Woche folgen Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen./shy/DP/jha