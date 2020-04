8:25 | 15.04.2020

BaFin News: Davis Consulting and more GmbH: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

FRANKFURT (BaFin) – Die BaFin hat mit Bescheid vom 17. März 2020 gegenüber der Davis Consulting and more GmbH angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de – (15.04.2020)