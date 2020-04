11:30 | 06.04.2020

BaFin News: Ideas in Motion Ltd.: BaFin untersagt die unerlaubt betriebene Finanzportfolioverwaltung

FRANKFURT (BaFin) – Die BaFin hat mit Bescheid vom 24. März 2020 gegenüber der Ideas in Motion Ltd., Ajeltake Islands, Marshallinseln, die sofortige Einstellung der grenzüberschreitend erbrachten Finanzportfolioverwaltung angeordnet. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de – (06.04.2020)