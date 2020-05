17:19 | 17.05.2020

Bartsch attackiert Grünen-Vorstoß für Fleisch-Mindestpreis

BERLIN (dpa-AFX) – Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisiert den Vorstoß des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck für einen Mindestpreis für Tierprodukte. “Die Preisdebatte der Grünen springt viel zu kurz und gibt moralisch implizit den Verbrauchern die Schuld”, sagte Bartsch der “Welt”. “Ich will keine soziale Spaltung über das Schnitzel.” Aber auch er findet: “Weil die Zustände in den Schlachthöfen größtenteils skandalös sind, brauchen wir eine Strukturdebatte zur Landwirtschaft: zwölf Euro Mindestlohn, bessere Arbeitsbedingungen, lückenlose Kontrollen und weg von massenhaften Antibiotika.” Die Grünen fordern eine grundlegend Reform der Fleischproduktion in Deutschland. In einem Sieben-Punkte-Plan, der den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag) vorliegt, verlangte Habeck unter anderem einen Mindestpreis für Tierprodukte, ein Verbot von Werkverträgen über Subunternehmen, bessere Haltungsbedingungen für Tiere, eine “korrekte Entlohnung” der Mitarbeiter und eine Ausweitung der staatlichen Kontrollen in den Betrieben./and/DP/mis