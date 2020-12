6:35 | 10.12.2020

Bauernverband zieht wirtschaftliche Bilanz des Krisenjahres 2020

BERLIN (dpa-AFX) – Corona-Krise, Afrikanische Schweinepest, Preisdruck der Supermarktketten: Für viele Landwirte in Deutschland geht ein schwieriges Jahr zu Ende. Eine wirtschaftliche Bilanz der Branche legt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (11.00) vor. Dabei beziehen sich konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe auf das Wirtschaftsjahr 2019/20, das bis Ende Juni lief. Noch nicht verbucht sind also Folgen der Afrikanischen Schweinepest, die im September erstmals bei toten Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen worden war – inzwischen gibt es auch Funde in Sachsen. Schweineställe sind bisher nicht von der für Menschen ungefährlichen Tierseuche betroffen. Der Markt für Schweinefleisch kam aber massiv unter Druck. Als Folge sind Exporte aus ganz Deutschland in wichtige Märkte außerhalb der EU wie China weggebrochen. Probleme bereiten auch Engpässe in Schlachthöfen wegen Corona-Ausbrüchen beim Personal. Zwischen Landwirten und Handel gibt es zudem grundsätzlichen Streit um Billigpreise für Lebensmittel und die Bedingungen für Lieferanten. Der Bauernverband fordert unter anderem eine Selbstverpflichtung zum Ausstieg aus einer “Dauerniedrigpreiskultur”. Die Ausrichtung der Verbraucherkommunikation auf niedrige Preise sei “Ausdruck von Ideenlosigkeit” und zerstöre Wertschöpfung und Nachhaltigkeit. An Zentrallagern des Handels kam es auch schon zu Protestaktionen. Die Corona-Krise hatte den Lebensmittelmarkt vor allem im Frühjahr durcheinander gebracht. Während es in Supermärkten Umsatzrekorde und teils sogar Hamsterkäufe gab, brachen wichtige Großabnehmer wie die Gastronomie weg. Mit Transporten und Erntehelfern gab es Probleme. Die finanzielle Lage vieler Höfe ist angespannt, nachdem die Gewinne im vorherigen Wirtschaftsjahr 2018/19 auf breiter Front abgesackt waren. Dabei schlug auch die extreme Dürre 2018 noch ins Kontor./sam/DP/zb