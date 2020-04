9:54 | 20.04.2020

Bausoftwareanbieter Nemetschek verschiebt Hauptversammlung in den Juni

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat seine Hauptversammlung auf den 19. Juni verschoben. Die ursprünglich für den 29. Mai geplante Aktionärsversammlung soll zudem komplett online stattfinden, wie das MDax -Unternehmen am Montag in München mitteilte. “Wir wollen Planungssicherheit für unser Aktionärstreffen herstellen und zugleich die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Aktionäre sowie der beteiligten Dienstleister bestmöglich schützen. Deswegen halten wir die virtuelle Hauptversammlung für eine verantwortungsvolle Entscheidung”, sagte Vorstandschef Axel Kaufmann./men/mis